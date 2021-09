Ajaccio Place d'Austerlitz Ajaccio, Corse-du-Sud De l’enfance à la légende Place d’Austerlitz Ajaccio Catégories d’évènement: Ajaccio

En suivant les pas de Napoléon et accompagnés de Philippe Perfettini, animateur du patrimoine napoléonien de la ville d’Ajaccio, les participants découvriront le site emblématique de la place d’Austerlitz. Enfant, Napoléon y serait venu pour s’abriter dans une grotte et méditer sur son destin, avant d’y revenir en 1799, après la Campagne d’Égypte. C’est en 1938 que l’immense monument à sa gloire est inauguré.

De 1769 à 1938, l'ombre de Napoléon Place d'Austerlitz

