Amou Amou Amou, Landes De l’église primitive à celle d’aujourd’hui, huit siècles d’Histoire Amou Amou Catégories d’évènement: Amou

Landes

De l’église primitive à celle d’aujourd’hui, huit siècles d’Histoire Amou, 18 septembre 2021, Amou. De l’église primitive à celle d’aujourd’hui, huit siècles d’Histoire 2021-09-18 – 2021-09-19

Amou Landes Amou Dans le cadre des journées du patrimoine, l’association les Amis d’Amou organise des visites guidées de l’église d’Amou.

La visite commencera à l’extérieur, par une évocation, à partir des vestiges encore apparents, de l’évolution du monument au cours des siècles.

Elle se poursuivra par la partie intérieure, le mobilier, les statues et les vitraux. Dans le cadre des journées du patrimoine, l’association les Amis d’Amou organise des visites guidées de l’église d’Amou.

La visite commencera à l’extérieur, par une évocation, à partir des vestiges encore apparents, de l’évolution du monument au cours des siècles.

Elle se poursuivra par la partie intérieure, le mobilier, les statues et les vitraux. +33 6 72 16 70 13 Dans le cadre des journées du patrimoine, l’association les Amis d’Amou organise des visites guidées de l’église d’Amou.

La visite commencera à l’extérieur, par une évocation, à partir des vestiges encore apparents, de l’évolution du monument au cours des siècles.

Elle se poursuivra par la partie intérieure, le mobilier, les statues et les vitraux. Les Amis d’Amou dernière mise à jour : 2021-07-22 par

Détails Catégories d’évènement: Amou, Landes Autres Lieu Amou Adresse Ville Amou lieuville 43.59252#-0.74647