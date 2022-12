De l’écoféminisme Académie du Climat, 4 janvier 2023, Paris.

Le mercredi 04 janvier 2023

de 19h00 à 20h30

. gratuit

Dans le cadre du cycle des conférences « Conversations autour du Vivant », organisé par l’ESAJ, Thierry PAQUOT échangera avec Fabienne Brugère autour de l’écoféminisme le 4 janvier à partir de 19h.

Le mot a été forgé par Françoise d’Eaubonne en 1974 pour associer le combat des écologistes à celui des féministes, car l’oppression des femmes par le système patriarcal est comparable à la destruction de la nature par les activités masculines (guerre, économie de la croissance, surconsommation, productivisme…). Plusieurs sensibilités se manifestent derrière cette qualification : l’écoféminisme est pluriel, c’est ce qu’il faut accepter et comprendre.

Fabienne Brugère est philosophe, professeur à l’Université Paris VIll, présidente de l’Université Paris-Lumières depuis 2019. Elle est aussi auteure de nombreux ouvrages, dont : L’expérience de la beauté (2006), Le sexe de la sollicitude (2008), L’éthique du care (2011), La fin de l’hospitalité (2017) et L’écoféminisme (2022).

Le cycle de l’année universitaire 2021-2022 a été consacré aux interrelations entre la nature, les techniques et le vivant (avec Gilles Clément, Agnès Sinaï, Dominique Bourg et Philippe Madec). Le nouveau cycle de l’ESAJ, 2022.2023 : Humain/non-humain : paroles de femmes est axé sur les rapports entre l’humain et le non-humain, pas nécessairement vivant, comme l’eau par exemple, ou le sol, les arbres, le végétal.

Ces conférences s’intéressent aussi bien à la terre (pas seulement la planète, mais le sol, l’humus…), qu’à la sensibilité à la nature, le prendre soin du vivant, l’action des écoféministes, l’évolution du droit.

Les conférencières associent leurs connaissances à leur engagement pour un savoir articulé au faire… L’écologie est une méthode qui combine processus, transversalité et interrelations et propose ainsi de nouvelles modalités pour le politique.

Ces cycles s’adressent aux étudiants de l’ESAJ ET au public, de plus en plus intéressé par les enjeux environnementaux et les alternatives à expérimenter pour sortir de cette spirale infernale qu’impose « la logique du toujours plus » au détriment de celle du « toujours mieux ».

Académie du Climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

