Gourdon Gourdon Gourdon, Lot »De l’Eau d’Ici à l’Eau de Là » : Projet Culturel de Territoire en CCQB : Artistes en Résidence Romaric Defrance et Annie Decupper Gourdon Gourdon Catégories d’évènement: Gourdon

Lot

»De l’Eau d’Ici à l’Eau de Là » : Projet Culturel de Territoire en CCQB : Artistes en Résidence Romaric Defrance et Annie Decupper Gourdon, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Gourdon. »De l’Eau d’Ici à l’Eau de Là » : Projet Culturel de Territoire en CCQB : Artistes en Résidence Romaric Defrance et Annie Decupper 2021-07-01 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-30

Gourdon Lot Inauguration le 27 Juin à 17h, au Vivier du Roy à Saint Chamarand

• Concorès (cour de l’école) «Le Royaume des grenouilles»

• Montamel (salle municipale sous la Mairie)

«Les Porteurs d’eau»

• Saint Chamarand (au Vivier du Roy) «L’Esprit de l’eau»

• Saint Cirq Souillaguet (salle municipale au dessus de la Mairie) «MurO MurAir» La CCQB vous invite à la balade le long d’une exposition Photographies/ Multimédias en 4 parties, conçue par Annie Decupper et Romaric Defrance La CCQB vous invite à la balade le long d’une exposition Photographies/ Multimédias en 4 parties, conçue par Annie Decupper et Romaric Defrance Inauguration le 27 Juin à 17h, au Vivier du Roy à Saint Chamarand

• Concorès (cour de l’école) «Le Royaume des grenouilles»

• Montamel (salle municipale sous la Mairie)

«Les Porteurs d’eau»

• Saint Chamarand (au Vivier du Roy) «L’Esprit de l’eau»

• Saint Cirq Souillaguet (salle municipale au dessus de la Mairie) «MurO MurAir» ©CCQB

Détails Catégories d’évènement: Gourdon, Lot Étiquettes évènement : Autres Lieu Gourdon Adresse Ville Gourdon lieuville 44.73936#1.39045