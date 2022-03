De l’eau dans son vin Musée de la Loire – Cosne-Cours-sur-Loire, 17 juillet 2022, Cosne-Cours-sur-Loire.

De l’eau dans son vin

du dimanche 17 juillet au dimanche 7 août à Musée de la Loire – Cosne-Cours-sur-Loire

En dépit de son nom, le musée de la Loire conserve des collections très hétéroclites. Il détient notamment plusieurs œuvres ou objets en rapport avec les métiers de la vigne et du vin qui lui ont valu d’être labellisé Vignobles et découvertes. Il permet aussi de comprendre l’importance capitale du fleuve jusqu’au 19e siècle pour le commerce des vins de Loire. Cette visite exclusive offrira l’occasion aux visiteurs de découvrir quelques-uns de ces trésors extraits pour l’occasion des réserves : statuette de saint Vincent, outils de la vigne ou de tonneliers… Elle sera suivie d’une animation pour tester vos sens et d’une dégustation de vins du Coteaux du giennois proposées par l’Office du tourisme et les vignerons des Coteaux du giennois installés non loin de là sur le marché dominical. Vous pourrez ainsi, en complément de la visite au musée, mieux connaître les vins de l’appellation, leurs terroirs, leurs cépages et toute leur diversité d’expression.

Gratuit * * Pour la dégustation sur le marché, le verre est vendu 4 € Maximum 25 personnes – minimum 5 personnes Réservation obligatoire auprès du musée au 03 86 26 71 02 ou de l’Office de Tourisme au 03 86 28 11 85

Musée de la Loire – Cosne-Cours-sur-Loire Place de la Résistance 58200 Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-17T10:00:00 2022-07-17T11:00:00;2022-08-07T10:00:00 2022-08-07T11:00:00