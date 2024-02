De l’eau dans son vin Place de la Résistance Cosne-Cours-sur-Loire, dimanche 21 juillet 2024.

De l’eau dans son vin Place de la Résistance Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

En dépit de son nom, le musée de la Loire conserve des collections très hétéroclites. Il détient notamment plusieurs œuvres ou objets en rapport avec les métiers de la vigne et du vin qui lui ont valu d’être labellisé Vignobles et découvertes. Il permet aussi de comprendre l’importance capitale du fleuve jusqu’au 19e siècle pour le commerce des vins de Loire.

Cette visite exclusive offrira l’occasion aux visiteurs de découvrir quelques-uns de ces trésors extraits pour l’occasion des réserves statuette de saint Vincent, outils de la vigne ou de tonneliers…

Elle sera suivie d’une dégustation de vins des coteaux du giennois proposée par un vigneron de l’appellation. Vous pourrez ainsi, en complément de la visite au musée, mieux connaître les vins de l’appellation, ses terroirs, ses cépages et toute ses diversités d’expression. EUR.

Date : 2024-07-21 10:00:00 à 12:00:00

Début : 2024-07-21 10:00:00

fin : 2024-07-21 12:00:00

Place de la Résistance Musée de la Loire

Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté musee@mairiecosnesurloire.fr

