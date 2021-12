Paris Les Étincelles du Palais de la découverte Paris De l’eau dans les plastiques Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Catégorie d’évènement: Paris

De l’eau dans les plastiques Les Étincelles du Palais de la découverte, 18 septembre 2021, Paris. De l’eau dans les plastiques

du samedi 18 septembre au mardi 2 novembre à Les Étincelles du Palais de la découverte

Accessible à partir de 12 ans. Des plastiques pas comme les autres, les superabsorbants, capables d’absorber jusqu’à 800 fois leur masse en eau ! A partir d’expériences, des notions de polymérisation, de solvatation, de liaisons chimiques… sont abordées selon les publics. , 12 ans et + Des plastiques capables de piéger l’eau ! Explorez ces matières surprenantes à travers différentes expériences. Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-11-02T10:20:00 2021-11-02T11:20:00;2021-11-02T10:20:00 2021-11-02T11:20:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Les Étincelles du Palais de la découverte Adresse 186 Rue St Charles, 75015 Paris Ville Paris lieuville Les Étincelles du Palais de la découverte Paris