De l’avenir incertain du monde merveilleux dans lequel nous vivons TGP,Saint-Denis, 20 avril 2022, Saint-Denis.

bob théâtre ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE Denis Athimon et Bertrand Bouessay Le bob théâtre, compagnie rennaise connue pour sa fantaisie, son humour au second degré et son talent à rendre ultra-spectaculaire une ampoule qui clignote, prend le plateau d’assaut pour raconter l’histoire de Nina, une petite fille comme les autres… ou presque. Pas assez compétitive, trop sage, elle ne s’adapte pas à son environnement familial baigné de codes moraux improbables et de valeurs immorales surprenantes. Un monde qui pourrait ne pas être si éloigné du nôtre d’ailleurs…Entre chorégraphies insolites, mélodies pétillantes et refrains imparables, cinq comédiens-chanteurs créent joyeusement une fable mordante et loufoque, où tout n’est qu’apparence et où rien ne se passe comme prévu. Autour de l’idée du « vivre-ensemble », des principes de vie et d’éducation, de la soi-disant « normalité » ou de la réussite sociale, Denis Athimon et Bertrand Bouessay s’amusent à donner des pistes détournées, à semer de faux indices en se gardant bien d’apporter des réponses trop évidentes aux questions qu’ils se posent. Avec seulement quelques accessoires et des lumières dynamiques, ils créent une comédie musicale décalée et très éloignée des clichés traditionnels des contes de fées.



TGP,Saint-Denis 59 Boulevard Jules Guesde, 93200, 93210 Saint-Denis Saint-Denis Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis



