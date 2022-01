“De L’Autre Côté du Périph’, 1ère édition” Lycée des métiers Alfred de Musset, 9 février 2022, Villeurbanne.

“De L’Autre Côté du Périph’, 1ère édition”

du mercredi 9 février au samedi 14 mai à Lycée des métiers Alfred de Musset

A Villeurbanne, le périphérique sépare des quartiers, comme ceux des Brosses et de Grandclément par exemple. Il s’agit de créer la rencontre de jeunes de quartiers différents à travers la réalisation d’une œuvre collective. « _De L’Autre Côté du Périph’_ » est un projet qui mobilise un collège et un lycée, de part et d’autre du périph’, chaque année, pendant cinq ans. Chaque groupe d’élèves effectue des recherches sur l’histoire de son quartier, au RIZE, en bibliothèque et en rencontrant des personnes ressources du quartier. Un choix de figures prégnantes et d’évènements marquants dans l’histoire du quartier sera effectué par les jeunes. A partir de ces recherches, ils imaginent, avec Osru, une fresque, mêlant des traces du passé, des humeurs du présent et des désirs pour le futur. Cette fresque ancre l’établissement dans le quartier. Les jeunes Villeurbannais, de part et d’autre du périph’, se racontent l’histoire de leur quartier, échangent afin de se connaître plus. Des temps conviviaux sont organisés pendant les inaugurations et on parle artistique ! Le but est ici de développer un sentiment d’appartenance chez les jeunes Villeurbannais, de provoquer la rencontre entre les collégiens et les lycéens et de les inciter à agir sur leur environnement. « _De L’Autre Côté du Périph’_ » a comme ambition de mettre en lumière des adolescents, de créer chez eux un sentiment de fierté autour d’une œuvre collective. Pour cette première édition, la compagnie collabore avec le lycée des métiers Alfred de Musset, situé dans le quartier des Brosses à Villeurbanne. Le deuxième établissement partenaire est le Collège des Iris. Artistes : Osru (graffeur) ; Michèle Bauerlé (directrice artistique de la compagnie Systèmes K) Réseaux : – instagram de la compagnie Systèmes K : @systemesk2021 – instagram de l’artiste graffeur Osru : @_osru_ Sites : – site de la compagnie : [https://systemek.wixsite.com/systemek](https://systemek.wixsite.com/systemek) – site de l’artiste : [https://www.osru-art-urbain.com/](https://www.osru-art-urbain.com/)

La cie SYSTEMES K et l’artiste graffeur OSRU s’associent pour la réalisation d’une fresque murale avec les jeunes du lycée Alfred de Musset, Villeurbanne.

Lycée des métiers Alfred de Musset 128 rue de la Poudrette, 69100 Villeurbanne Villeurbanne Bonnevay Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-09T13:00:00 2022-02-09T16:00:00;2022-03-02T13:00:00 2022-03-02T16:00:00;2022-03-09T13:00:00 2022-03-09T16:00:00;2022-03-30T13:00:00 2022-03-30T16:00:00;2022-04-06T13:00:00 2022-04-06T16:00:00;2022-04-13T13:00:00 2022-04-13T16:00:00;2022-05-14T13:00:00 2022-05-14T16:00:00