Massy Opéra de Massy Essonne, Massy De l’autre côté du mur Opéra de Massy Massy Catégories d’évènement: Essonne

Massy

De l’autre côté du mur Opéra de Massy, 1 juillet 2022, Massy. De l’autre côté du mur

du vendredi 1 juillet 2022 au samedi 2 juillet 2022 à Opéra de Massy

Une comédie musicale qui rassemblera un orchestre à l’école, des jeunes chanteurs du CREA, des solistes et l’Orchestre Philharmonique de Radio France. À la « Cité des Lilas » les jeunes du quartier rejoignent comme tous les ans le camp d’été musical destiné aux familles qui ne peuvent pas offrir de vacances à leurs enfants. Cette année, ils devront préparer un concert pour une inauguration. Après une première répétition autour d’un chant un peu spécial, dans une langue bizarre, les enfants ont quartier libre et rejoignent friche industrielle. Soudain, s’échappe de derrière le mur une mélodie jouée par une clarinette, le morceau qu’ils viennent d’apprendre… Les enfants découvrent un campement de misère abritant une vingtaine d’enfants migrants, les Miourkis. C’est la rencontre de ces deux mondes qui crée l’intrigue de ce spectacle, sur fond de la problématique de l’accueil des migrants, sur le plan humain et politique. Distribution COMPOSITION Étienne Perruchon DIRECTION MUSICALE Lucie Leguay MISE EN SCÈNE Loïc Auffret CHEF DE CHOEUR Isild Manac’h (CRÉA) CRÉATION LUMIÈRE Erwan Tassel AVEC LUCILE Béatrice Fontaine MR LE MAIRE Romain Dayez LA CHORALE DE LILAS Choeur «Avant Scène» du CRÉA LES ENFANTS MIOURKIS Orchestre à l’École Orchestre Philharmonique de Radio France

TARIFS : de 6€ à 11€

Cette création est une oeuvre exigeante, dans laquelle le compositeur, récemment disparu, a eu à coeur de mettre les enfants en valeur. Opéra de Massy 1 Place de France, 91300 Massy, France Massy Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-01T20:00:00 2022-07-01T21:30:00;2022-07-02T20:00:00 2022-07-02T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Massy Autres Lieu Opéra de Massy Adresse 1 Place de France, 91300 Massy, France Ville Massy lieuville Opéra de Massy Massy