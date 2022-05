De l’autre côté du miroir Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

De l’autre côté du miroir Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge, 18 mai 2022, Toulouse. De l’autre côté du miroir

Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge , le mercredi 18 mai à 21:00

Théâtre ——- **Dans le cadre du festival Le Coup de Chapeau** Les femmes sont belles ! Le miroir en est l’un des témoins et il est aussi celui à travers lequel le corps est malmené, transformé, dévalué, exécré. Le corps… Cet épouvantail, cet intrus contre lequel les femmes partent en guerre… Raconter le temps qui passe pour que le miroir puisse laisser entrer la lumière et inviter les femmes à passer de l’autre côté, là où l’obsession pour le corps se transforme en goût pour la vie. **Avec** Cécile Souchois-Bazin / **Durée** 1h10

Tarif spectacle : 6,50€Tarif soirée 2 spectacles : 9€Soirée de clôture et concert de Samëli gratuits, sur présentation d’un billet de l’un des spectacles du festival, et dans la limite des places disp

Culture Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge 56 Allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-18T21:00:00 2022-05-18T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge Adresse 56 Allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge Toulouse Departement Haute-Garonne

Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

De l’autre côté du miroir Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge 2022-05-18 was last modified: by De l’autre côté du miroir Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge 18 mai 2022 Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne