De l’autre côté du citron Abbeville, 2 juin 2022, Abbeville.

De l’autre côté du citron Abbeville

2022-06-02 – 2022-06-03

Abbeville Somme

Mêlant de la vidéo, du théâtre de papier et des marionnettes, Mila Baleva et Guillaume Hunout nous plongent dans un

univers étrange et poétique. Un film d’animation qui nous raconte l’histoire d’un homme qui n’a pas de face, juste un profil et qui cherche ce qui lui manque à travers le monde. Sur sa route, il rencontre de nombreux personnages bizarres et inquiétants qui le rejettent car il est différent. Un jour, il rencontre un citron jaune. C’est le début d’une belle amitié et notre héros découvre enfin le sourire et le bonheur. Une histoire sur l’amour pour soi, sur l’individualité unique de chacun et nos différences.

