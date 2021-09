Bellerive-sur-Allier Bellerive-sur-Allier Allier, Bellerive-sur-Allier De l’autre côté – Cirque d’objets poétique Bellerive-sur-Allier Bellerive-sur-Allier Catégories d’évènement: Allier

Bellerive-sur-Allier

De l’autre côté – Cirque d’objets poétique Bellerive-sur-Allier, 6 novembre 2021, Bellerive-sur-Allier. De l’autre côté – Cirque d’objets poétique 2021-11-06 19:00:00 19:00:00 – 2021-11-06 Le Geyser 43 rue Jean-Baptiste Burlot

Bellerive-sur-Allier Allier Bellerive-sur-Allier Allier EUR 6 6 Entre réalité et imaginaire…

Par l’emmêlement des corps, le rythme des transformations, le défi de l’apesanteur, le décalage des chorégraphies, le réel côtoiera le surréel.

Par la Cie “La Bête à plumes” . culture@ville-bellerive.com +33 4 70 58 87 00 https://www.ville-bellerive-sur-allier.fr/billetterie-en-ligne/ dernière mise à jour : 2021-09-15 par Vichy Destinations Allier Tourisme – source : Apidae TourismeAllier Tourisme – source : Apidae Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Allier, Bellerive-sur-Allier Autres Lieu Bellerive-sur-Allier Adresse Le Geyser 43 rue Jean-Baptiste Burlot Ville Bellerive-sur-Allier lieuville 46.11634#3.40428