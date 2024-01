DE L’AUTRE CÔTÉ // Balade contée le long des toiles exposées (tout public à partir de 8 ans) BEAJ KAFE, Brest, Finistère Brest, jeudi 29 février 2024.

DE L’AUTRE CÔTÉ // Balade contée le long des toiles exposées (tout public à partir de 8 ans) BEAJ KAFE, Brest, Finistère Brest Jeudi 29 février, 19h00

Début : 2024-02-29 19:00

Fin : 2024-02-29 20:30

Création à deux voix et présences. Celle de Céline Gumuchian, Conteuse et celle de Catherine Henry, Peintre de l’exposition en cours. Résonance entre les lumières et les mots. Paroles symboliques, côté peinture, suivant sa musique intérieure et de l’autre, des contes qui ont traversé les âges et les frontières, aux couleurs mêlées. Voyage immobile. Immersion.

ENTRÉE PAYANTE À PRIX LIBRE, Places limitées, sans réservation

PETITE RESTAURATION SUR PLACE

BEAJ KAFE, Brest, Finistère 51 rue Branda 29200Brest Saint-Martin Brest 29200 Finistère