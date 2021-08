Ingwiller Ingwiller Bas-Rhin, Ingwiller De l’aube à minuit / Ciné-concert Ingwiller Ingwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Ingwiller

De l'aube à minuit / Ciné-concert 2021-09-12 17:00:00 – 2021-09-12 Ingwiller

Ingwiller Bas-Rhin Ingwiller ARK4 – Compagnie Latitudes 5.4 / – Ciné-concert Le ciné-concert fonctionne comme une séance de cinéma traditionnelle, à la seule différence que la bande originale du film est interprétée en live par un ou plusieurs musiciens. Ici le quartet nancéien propose une bande-son pour le film De l’aube à minuit, chef d’oeuvre expressionniste de Karlheinz MARTIN qui pose la question : l’argent fait-il le bonheur ? Synopsis : Le caissier d’une banque accable par la monotonie de son existence,

décide un beau matin d’en finir et quitte son travail en emportant la caisse, à la

recherche de la vraie vie. Un exercice de style… Comment, par la musique, souligner l’aspect organique,

sensible, ambivalent, doux-amer du film. Durée : 1h15 Film : Von Morgens bis Mitternachts, Allemagne, 1920, 35mm, noir et blanc

Réalisation: Karl Heinz MARTIN

Scénario : Herbert JUTTLE, Karl Heinz MARTIN

Auteur de l’œuvre originale : Georg KAISER

Société de production : Llag-film – Isenthal und Juttka (Berlin)

Producteur : Herbert JUTTLE

Directeur de la photographie : Carl HOFFMANN

Directeur artistique : Robert NEPPACH

Costumes : Robert NEPPACH

Avec : Ernst DEUTSCH, Erna MORENA, Roma BAHN, Adolf Edgar LICHO, Hans Heinrich von TWARDOWSKI, Frida RICHARD, Eberhard WREDE et Lotte STEIN Musique originale : ARK4

Pierre BOESPFLUG : Orgue

François GUELL : Alto Sax

Jean LUCAS : Trombone

Christian MARIOTTO : Batterie Crédit photographique : filmmuseum Munich Production : Compagnie Latitutes 5.4

Coproduction : Jazzdor, Scène de musiques actuelles jazz à Strasbourg ; La Nef, Fabrique des cultures actuelles de Saint-Dié

Partenaires : Centre Culturel Pablo Picasso à Blénod-lès-Pont-à-Mousson

