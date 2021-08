Ingwiller Espace Socio-culturel d'Ingwiller Bas-Rhin, Ingwiller De l’aube à minuit / Ciné-concert Espace Socio-culturel d’Ingwiller Ingwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Dimanche 12 septembre 2021 à 17h
à l'Espace Socio-culturel, 17 rue de la Gare, 67340 INGWILLER

**Dimanche 12 septembre 2021 à 17h** **à l’Espace Socio-culturel, 17 rue de la Gare, 67340 INGWILLER** [**ARK4**](https://latitudes5-4.fr/ark4/) **–** [**Compagnie Latitudes 5.4**](https://latitudes5-4.fr/) **/ – Ciné-concert** Le ciné-concert fonctionne comme une séance de cinéma traditionnelle, à la seule différence que la bande originale du film est interprétée en live par un ou plusieurs musiciens. Ici le quartet nancéien propose une bande-son pour le film De l’aube à minuit, chef d’oeuvre expressionniste de Karlheinz MARTIN qui pose la question : l’argent fait-il le bonheur ? Synopsis : Le caissier d’une banque accable par la monotonie de son existence, décide un beau matin d’en finir et quitte son travail en emportant la caisse, à la recherche de la vraie vie. Un exercice de style… Comment, par la musique, souligner l’aspect organique, sensible, ambivalent, doux-amer du film. Durée : 1h15 **Film : Von Morgens bis Mitternachts**, Allemagne, 1920, 35mm, noir et blanc Réalisation: Karl Heinz MARTIN Scénario : Herbert JUTTLE, Karl Heinz MARTIN Auteur de l’œuvre originale : Georg KAISER Société de production : Llag-film – Isenthal und Juttka (Berlin) Producteur : Herbert JUTTLE Directeur de la photographie : Carl HOFFMANN Directeur artistique : Robert NEPPACH Costumes : Robert NEPPACH Avec : Ernst DEUTSCH, Erna MORENA, Roma BAHN, Adolf Edgar LICHO, Hans Heinrich von TWARDOWSKI, Frida RICHARD, Eberhard WREDE et Lotte STEIN **Musique originale : ARK4** Pierre BOESPFLUG : Orgue François GUELL : Alto Sax Jean LUCAS : Trombone Christian MARIOTTO : Batterie Crédit photographique : filmmuseum Munich Production : Compagnie Latitutes 5.4 Coproduction : Jazzdor, Scène de musiques actuelles jazz à Strasbourg ; La Nef, Fabrique des cultures actuelles de Saint-Dié Partenaires : Centre Culturel Pablo Picasso à Blénod-lès-Pont-à-Mousson Soutiens : Conseil Régional Grand Est, DRAC Grand Est, Spedidam

Pass Festival : 45€ / tarif réduit : 35€ – Pass 1 journée vendredi ou samedi : 20€ / tarif réduit : 16€ – Prix pour 1 spectacle : 8€ (sauf concert-dégustation : 10€) / tarif réduit : 6€

