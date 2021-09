Besançon Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie Besançon, Doubs De l’au-delà : le sarcophage de Virginia et les stèles funéraires du musée des beaux-arts et d’archéologie Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie Besançon Catégories d’évènement: Besançon

**À noter :** Visites à 14h et 15h30 Par Julien Cosnuau, responsable des collections archéologiques du musée Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie 1 place de la Révolution 25000 Besançon Besançon Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:30:00

