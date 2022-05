De l’artiste et de l’animal : dialogue avec Miguel Branco Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne

De l’artiste et de l’animal : dialogue avec Miguel Branco Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité, 3 juin 2022, Fontainebleau. De l’artiste et de l’animal : dialogue avec Miguel Branco

le vendredi 3 juin à 14:30

Miguel Branco est l’un des artistes majeurs de la scène artistique portugaise contemporaine. Dans ses peintures, dessins et sculptures, l’artiste revisite souvent des images puisées dans l’histoire de l’art. À l’occasion de l’exposition de certaines de ses créations au château, Michel Menu, physicien, responsable du département recherche au C2RMF de 2001 à 2021, proche de Miguel Branco et spécialiste de son oeuvre, échangera avec lui sur son rapport étroit à l’histoire de l’art, ses références à la mythologie et les questionnements sur la condition animale qui parcourent son travail.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité
Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300

2022-06-03T14:30:00 2022-06-03T15:30:00

