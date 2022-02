De l’art ou du cochon Marseille 12e Arrondissement Marseille 12e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

De l’art ou du cochon Marseille 12e Arrondissement, 19 mars 2022, Marseille 12e Arrondissement. De l’art ou du cochon Théâtre L’Acte 12 1 Rue Jean Vague Marseille 12e Arrondissement

2022-03-19 – 2022-03-19 Théâtre L’Acte 12 1 Rue Jean Vague

Marseille 12e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 12e Arrondissement Une comédie de Emmanuel Beaufils.



La rencontre improbable d’un plombier et d’une critique d’art enfermés un lundi soir dans un musée d’art moderne.



Ces deux personnages aux cultures si éloignées vont devoir cohabiter pendant 48 heures…. Ils ne se comprennent pas, se boudent, se provoquent, se cherchent…



