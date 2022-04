DE L’ART EN TERRITOIRE CLERMONTAIS Clermont-l’Hérault, 26 avril 2022, Clermont-l'Hérault.

DE L’ART EN TERRITOIRE CLERMONTAIS Clermont-l’Hérault

2022-04-26 14:30:00 14:30:00 – 2022-05-08 18:30:00 18:30:00

Clermont-l’Hérault Hérault

Les 18 artistes d’inspirations diverses et variées telles que l’Art graphique, la Broderie d’art, la Lutherie, la Peinture, la Photographie, la Sculpture… qui vivent et créent à Clermont l’Hérault ou dans l’une des communes de sa communauté de communes sont réunis au sein du Collectif La petite Galerie et souhaitent présenter et promouvoir l’Art en Territoire Clermontais.

Les 18 artistes d’inspirations diverses et variées telles que l’Art graphique, la Broderie d’art, la Lutherie, la Peinture, la Photographie, la Sculpture… qui vivent et créent à Clermont l’Hérault ou dans l’une des communes de sa communauté de communes sont réunis au sein du collectif La petite Galerie et souhaitent présenter et promouvoir l’Art en Territoire Clermontais.

+33 4 67 96 23 86

Les 18 artistes d’inspirations diverses et variées telles que l’Art graphique, la Broderie d’art, la Lutherie, la Peinture, la Photographie, la Sculpture… qui vivent et créent à Clermont l’Hérault ou dans l’une des communes de sa communauté de communes sont réunis au sein du Collectif La petite Galerie et souhaitent présenter et promouvoir l’Art en Territoire Clermontais.

Clermont-l’Hérault

dernière mise à jour : 2022-04-21 par