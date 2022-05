De l’arbre à l’étoile Loison-sur-Créquoise, 13 mai 2022, Loison-sur-Créquoise.

De l’arbre à l’étoile 100 Impasse de Fresnoy Loison-sur-Créquoise

2022-05-13 – 2022-05-15

100 Impasse de Fresnoy Loison-sur-Créquoise Pas-de-Calais

Loison-sur-Créquoise Dans ce monde chahuté et incertain, où chacun est en quête de nouveaux repères et de sens, se reconnecter à son intériorité pour révéler et accueillir sa singularité est essentiel.

En associant leurs talents, Florence & Danielle vous invite à ce voyage intérieur inédit le temps d’un week-end. Une plongée vers votre propre cosmologie intérieure en vous connectant à la puissance de la nature et l’infiniment grand, les astres.

Au coeur de la nature inspirante et ressourçante, nous serons invités à réveiller nos sens, ressentir, nous sentir vivant au coeur du vivant et d’un tout, plus grand.

Se relier aux étoiles c’est accueillir en nous la sagesse et l’amour du ciel. Dès notre premier cri sur terre toute une cosmologie opère en nous et nous guide dans ce monde. Connaître le mouvement des astres, apprendre le langage astrologique c’est s’offrir de comprendre ces guidances et ainsi s’inscrire dans un parcours sur terre plus harmonieux car relié à quelque chose de plus grand.

Après une brève introduction sur le contexte planétaire depuis 2020, nous irons a la rencontre de notre soleil et de notre lune ( fonction, position dans chaque thème de naissance). À Travers des visualisations et (ou) méditations chaque participant aura accès à son propre réservoir solaire et lunaire. Nous irons voir l’état du soleil et de la lune à l’intérieur de vous et au besoin leur donnerons plus de place, d’expansion afin que le rayonnement soit plus grand et plus harmonieux.

Nous serons ce week-end là à la veille d’une pleine lune importante pour la terre (16 mai 2022 à 6h15 en Scorpion). Aussi ce sera une occasion de rêve que de pouvoir s’y préparer ensemble afin de recevoir toutes ses bénédictions.

Places limitées – Participation uniquement sur inscription suivant les modalités décrites ci-dessous.

Prix : Le tarif du séjour (hébergement ou pas, repas, prestations) varie entre 434 euros et 624 euros suivant l’option d’hébergement choisie au Domaine (pas d’hébergement, chambre single, double ou quadruple).

L’hébergement doit être réservé avec paiement de l’intégralité auprès de Florence à : florence@domainedefresnoy.com

Hébergement Single : 240 euros

Hébergement chambre double : 160 euros

Hébergement suite avec 4 couchage : 120 euros

Droit d’accès hors hébergement : 50 euros.

Les modalités de remboursement en cas d’annulation sont les mêmes que celles en vigueur pour l’activité de chambre d’hôtes.

Possibilité d’hébergement à proximité.

Le coût de la prestation astrologie : 200 euros à payer au début du stage directement à Danielle.

Le coût de la prestation sylvothérapie : 84 euros à payer sur place au début du stage à Florence.

Le coût de la restauration : 100 euros pour la pension complète à régler au moment de la réservation avec l’hébergement.

A la confirmation de votre inscription, des éléments vous seront demandés par Danielle, pour la préparation des thèmes.

contact@domainedefresnoy.com http://www.domainedefresnoy.com/

dernière mise à jour : 2022-03-24 par