De l'arbre à la planche et de la planche à l'objet.

Le matin, apprenez à reconnaître l’arbre sur pied et découvrir ses usages, lors d’une balade. L’après-midi

(pour les personnes intéressées : 40 euros), utilisation des planches pour réaliser objet, jouet,… RDV : Les Grandes Vignes à Quelaines-Saint-Gault. Sortie du matin : 09h45. Animation de l’après-midi : 13h30.

Prévoir des bottes et de vieux annuaires pour ceux souhaitant réaliser un herbier. Pour les participants à l’atelier prévoir des vêtements assez près du corps. Possibilité de ramener son pique-nique le midi. Sortie du matin gratuite sur inscription au 06 15 86 33 75, limité à 15 participants.

Atelier de l’après-midi sur inscription au 06 70 02 82 58, tarif 40 €, limité à 5 personnes. Tout au long de l’année, MNE vous propose de participer à des sorties afin de découvrir la faune, la flore et les sites naturels du département. mayenne.nature.environnement@wanadoo.fr https://www.mayennenatureenvironnement.fr/ De l’arbre à la planche et de la planche à l’objet.

Quelaines-Saint-Gault

