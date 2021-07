Mulhouse Musée Electropolis Haut-Rhin, Mulhouse De l’Antiquité à nos jours, découvrez la passionnante histoire de l’électricité! Musée Electropolis Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

### Explorez l’histoire de l’électricité à travers un parcours de 4000m2 où sont exposés près de 1000 objets exceptionnels, et découvrez le Jardin des énergies. Découvrez les liens entre électricité, climat et nouveaux modes de vie du XXIe siècle dans l’espace « un avenir électrique ». Ne manquez pas la mise en scène de la “grande machine Sulzer-BBC” , joyau de la collection, à l’origine de la création du musée. Nouveauté 2021 : le Jardin des énergies. Dans un vaste espace paysager de 12 000 m2, laissez-vous surprendre par le parcours pédagogique et ludique autour des différents modes de production et des nouveaux usages de l’électricité. Tout spécialement pour les 8-12 ans : un jeu en réalité augmentée « Le réveil des machines endormies », pour maîtriser l’énergie tout en respectant la planète.

