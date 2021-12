“De l’Animal” La Halle au Blé, 5 février 2022, La Flèche.

“De l’Animal”

du samedi 5 février 2022 au dimanche 27 mars 2022 à La Halle au Blé

« Dans ce bestiaire organisé comme un abécédaire, les animaux prennent vie dans nos univers associés : Celui de Nine, tourné vers la forme qui surgit, visite les mythes, les archétypes et instinctivement le rapport à la nature. Le mien, se place dans une insatiable quête, creuser dans la mémoire, dans les mémoires, et les outils sont ceux qui viennent à moi. Les mots d’abord, et tous les objets qui portent déjà en eux une histoire singulière. J’ai reçu des courriers postaux avec, pour chaque animal, des matières inconnues, peaux, tissus, lambeaux. J’ai inscrit, troué, cousu, tatoué ces matières et les ai renvoyées pareillement. Nine a alors donné corps à l’animal avec cette matière revenue à elle, détournée mais entière. »

Entrée libre

une exposition de Nine Geslin

La Halle au Blé Place du Marché au Blé, 72200 La Flèche La Flèche Sainte-Colombe Sarthe



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-05T14:30:00 2022-02-05T17:30:00;2022-02-06T10:00:00 2022-02-06T13:00:00;2022-02-06T14:30:00 2022-02-06T17:30:00;2022-02-09T14:30:00 2022-02-09T17:30:00;2022-02-12T14:30:00 2022-02-12T17:30:00;2022-02-13T10:00:00 2022-02-13T13:00:00;2022-02-13T14:30:00 2022-02-13T17:30:00;2022-02-16T14:30:00 2022-02-16T17:30:00;2022-02-19T14:30:00 2022-02-19T17:30:00;2022-02-20T10:00:00 2022-02-20T13:00:00;2022-02-20T14:30:00 2022-02-20T17:30:00;2022-02-23T14:30:00 2022-02-23T17:30:00;2022-02-26T14:30:00 2022-02-26T17:30:00;2022-02-27T10:00:00 2022-02-27T13:00:00;2022-02-27T14:30:00 2022-02-27T17:30:00;2022-03-02T14:30:00 2022-03-02T17:30:00;2022-03-05T14:30:00 2022-03-05T17:30:00;2022-03-06T10:00:00 2022-03-06T13:00:00;2022-03-06T14:30:00 2022-03-06T17:30:00;2022-03-09T14:30:00 2022-03-09T17:30:00;2022-03-12T14:30:00 2022-03-12T17:30:00;2022-03-13T10:00:00 2022-03-13T13:00:00;2022-03-13T14:30:00 2022-03-13T17:30:00;2022-03-16T14:30:00 2022-03-16T17:30:00;2022-03-19T14:30:00 2022-03-19T17:30:00;2022-03-20T10:00:00 2022-03-20T13:00:00;2022-03-20T14:30:00 2022-03-20T17:30:00;2022-03-23T14:30:00 2022-03-23T17:30:00;2022-03-26T14:30:00 2022-03-26T17:30:00;2022-03-27T10:00:00 2022-03-27T13:00:00;2022-03-27T14:30:00 2022-03-27T17:30:00