**La proposition :** Depuis l’ancrage et des appuis solides, comment trouver la sécurité nécessaire pour aller expérimenter plus de liberté dans le mouvement, dans l’espace et avec l’autre. Une invitation à découvrir des nouveaux chemins de mouvements, à explorer notre relation de confiance à notre corps et celui d’autrui. A travers la danse, explorer notre capacité à faire confiance à nos appuis-racines et à l’autre pour retrouver notre envol et notre liberté. **La pratique :** Danse d’expression libre, sans perfection, ni technique. **Le public :** L’atelier accueille toute personne intéressée et motivée par ce travail, quelle que soit sa pratique corporelle. **Animé par Karem Ortiz :** Danseuse et professeure de danse contemporaine. Diplômée de l’Ecole Nationale des Arts de Cuba. Formée en danse thérapie à l’Université Paris Descartes. Certifiée de la pratique Danser, être dansé de Véronique Pioch. **Infos pratiques :** Date : Dimanche 26 septembre 2021 Heure : 14h – 18h / accueil à 13h30 Lieu : Centre Pablo Picasso Adresse : 8, place du 14 juillet, 93100 Montreuil Participation : 40€ / 35€ Montreuillois et chômeurs / 30€ carte 3 stages Inscription obligatoire : [exploradanse@gmail.com](mailto:exploradanse@gmail.com) Téléphone : 06 09 39 73 47

