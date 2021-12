Ferney-Voltaire Médiathèque Le Châtelard Ain, Ferney-Voltaire De l’amour, spectacle musical Médiathèque Le Châtelard Ferney-Voltaire Catégories d’évènement: Ain

Médiathèque Le Châtelard, le jeudi 20 janvier 2022 à 19:30

Le spectacle est construit à partir des interviews glanées par la journaliste et réalisatrice Stefania Rousselle sur les routes de France l’été 2018 et des chansons extraites du répertoire des chansons d’amour françaises de Fréhel à Jeanne Cherhal. _De l’Amour !_ Le titre fait référence à l’essai écrit par Stendhal sur le sentiment amoureux en 1822. Par la compagnie Chrysalide

Nombre limité de places disponibles

2022-01-20T19:30:00 2022-01-20T20:30:00

