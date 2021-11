Antibes Antibéa Théâtre Alpes-Maritimes, Antibes De l’amour, du vin et quelques… Vers ! Antibéa Théâtre Antibes Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Antibes

De l’amour, du vin et quelques… Vers ! Antibéa Théâtre, 18 novembre 2021, Antibes. De l’amour, du vin et quelques… Vers !

Antibéa Théâtre, le jeudi 18 novembre à 20:30

[[http://www.theatre-antibea.fr](http://www.theatre-antibea.fr)](http://www.theatre-antibea.fr) ⭐” De l’Amour, du vin et quelques… vers ! “⭐ Jeudi 18 novembre à 20h30 au Théâtre Antibéa Avec Dominique Czapski, Renaud Duménil, Jean-pierre Frances, et Jean-Marc Salvan. ANTIBEA THEATRE Place Nationale – Vieil Antibes 04 93 34 24 30 [[contact@theatre-antibea.fr](mailto:contact@theatre-antibea.fr)](mailto:contact@theatre-antibea.fr) [www.theatre-antibea.fr](http://www.theatre-antibea.fr)

10€ tarif unique

Fantaisie bachique déconfinée. Antibéa Théâtre 15 rue Georges Clémenceau, 06600 Antibes Antibes Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-18T20:30:00 2021-11-18T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Antibes Autres Lieu Antibéa Théâtre Adresse 15 rue Georges Clémenceau, 06600 Antibes Ville Antibes lieuville Antibéa Théâtre Antibes