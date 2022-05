De l’ambre à la lumière Cognac Cognac Catégories d’évènement: Charente

Cognac

De l’ambre à la lumière Cognac, 1 mai 2022, Cognac. De l’ambre à la lumière Cognac

2022-05-01 – 2022-09-30

Cognac Charente Cognac EUR 32 Découvrez l’histoire et le savoir faire de la maison à travers un parcours scénographié. Prolongez l’expérience au Chai Meukow, un ancien chai transformé en atelier culinaire et savourez les plats élaborés par notre Chef autour d’accords mets-Cognac. visite.meukow@cdgcognac.com +33 5 45 82 32 10 Cognac

dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Catégories d’évènement: Charente, Cognac Autres Lieu Cognac Adresse Ville Cognac lieuville Cognac Departement Charente

Cognac Cognac Charente https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cognac/

De l’ambre à la lumière Cognac 2022-05-01 was last modified: by De l’ambre à la lumière Cognac Cognac 1 mai 2022 Charente Cognac

Cognac Charente