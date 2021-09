Orléans EMPREINTE Galerie Loiret, Orléans De l’Amazone à la Loire EMPREINTE Galerie Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

De l’Amazone à la Loire EMPREINTE Galerie, 9 septembre 2021, Orléans. De l’Amazone à la Loire

du jeudi 9 septembre au dimanche 12 septembre à EMPREINTE Galerie

L’exposition De l’Amazone à la Loire propose pour la première fois à la Galerie Empreinte à Orléans, un large éventail d’œuvres issues des cultures précolombiennes (avant 1500) provenant de la Galerie 1492. Plus d’une cinquantaine de pièces présentant un large panel des plus grandes cultures de La Mésoamérique, de L’Amérique Centrale, des Caraïbes et d’Amérique du Sud. Les collectionneurs avertis comme les amateurs d’art y trouveront des œuvres majeures des civilisations Mochica, Teotihuacan, Diquis ou Maya… Toutes les pièces proposées par la galerie ont un certificat d’authenticité. Leur provenance a été vérifiée.

Entrée Libre, sur réservation le samedi 11 septembre à partir de 20h

La Galerie 1492 présente lors d’une exposition-vente exceptionnelle à Orléans un large éventail d’oeuvres authentiques issues des cultures de l’Amérique Précolombienne. EMPREINTE Galerie 2 rue d’Alibert 45000 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-09T10:00:00 2021-09-09T22:00:00;2021-09-10T10:00:00 2021-09-10T22:00:00;2021-09-11T10:00:00 2021-09-11T23:00:00;2021-09-12T10:00:00 2021-09-12T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu EMPREINTE Galerie Adresse 2 rue d'Alibert 45000 Orléans Ville Orléans lieuville EMPREINTE Galerie Orléans