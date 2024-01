DE L‘A(i)RT AU JARDIN ! Jardin méditerranéen Istres, samedi 20 juillet 2024.

DE L‘A(i)RT AU JARDIN ! Jardin méditerranéen Istres Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-20 10:00:00

fin : 2024-07-20 18:00:00

Exposition d’art et créations, ateliers artistiques adultes/enfants, performances et espace d’expression libre sur l’allégorie de la nature, espace de détente, pique-nique, ambiance musicale, autour de l’allégorie de l’été

Quelques mots sur le jardin botanique

Situé aux abords de la chapelle Saint-Sulpice et surplombant l’étang de l’Olivier, le jardin botanique local présente une centaine de variétés de plantes et d’arbustes du pourtour méditerranéen. Élément moteur de la labellisation 4 fleurs, ce jardin offre un lieu de promenade inédit et reposant, dans un cadre végétal de toute beauté en été.



Immersion artistique

L’exposition in situ au coeur de la végétation : pour bien débuter l’été, nous vous proposons de faire une pause bien-être dans ce magnifique jardin ou

vous pourrez découvrir au détour de ses allées et dédales de pierres et de roches, avec une vue imprenable sur l’étang, ses arbres, ses plantes aromatiques, ses parfums et toutes ses couleurs, les oeuvres de nos artistes locaux installées dans le jardin pour la journée et rencontrer leurs créateurs.



– Peintures, photographies, sculptures, arts graphiques, land art sur grilles, au sol, sur murets…



Les ateliers art et botanique (pas de niveau requis, gratuit sur réservation,

adultes et enfants de + de 6 ans accompagnés par un adulte au moins,

matériel fourni, vous repartez avec votre création), de 10h à 12h et de 14h à 17h :

– Adultes (+ de 16 ans) :

avec Valérie Duigou Grégorio, autour de la célébration des fleurs et plantes du jardin à la manière de l’art encyclopédique botanique. Observation, prise de croquis, réalisation de planches botaniques variées.

– Enfants (6 ans et +) :

Intergénérationnel avec La fabrique de LILI. Atelier pour enfants (accompagnés

d’un parent pouvant participer à l’atelier) autour de la célébration d’une fleur du

jardin. Observation, dessin, création.



Live Painting avec Nicolas Lombard.

Venez assister à la réalisation d’une oeuvre grandeur nature en direct sur la journée.



Réalisation d’une fresque participative avec Nicolas Braghini, venez participer à

la réalisation en direct d’une fresque de 7 mètres sur l’allégorie de la nature.



Espace détente, possibilité de pique nique (sur inscription), ambiance

musicale.

Jardin méditerranéen Chemin De la pujeade

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2024-01-11 par Office de Tourisme d’Istres