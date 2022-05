De l’air et des Drônes Centre JEAN UDAQUIOLA

Tu rêves des étoiles et de tout ce qui vole ? Viens construire ton drone, apprend à le piloter et ramène le chez toi ! Au cours de ta colo, tu construiras des objets volants, du cerf-volant à la fusée à eau. Tu vas apprendre à jouer avec le vent, à découvrir et à reconnaître les étoiles. Tu présenteras avec tes ami·es, à la fin du séjour, tes talents de pilote. Durant ta colo, tu partiras aussi à la découverte du Musée de l’hydraviation. Tu auras aussi la possibilité de participer à d’autres activités comme par exemple : – 1 séance de stand up paddle, – trollball, – bubble-foot, – sortie dune du Pilat, – tir à l’arc, parcours d’orientation, – jeux de ballons, – ping-pong, – baby-foot… [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document “Protocole sanitaire”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 700,00 €

Viens construire ton drone et apprendre à le piloter Centre JEAN UDAQUIOLA 1414 AVENUE LATECOERE, 40600 BISCARROSSE

Centre JEAN UDAQUIOLA
Adresse 1414 AVENUE LATECOERE, 40600 BISCARROSSE

