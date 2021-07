De l’Abus patrimonial au devoir d’oubli – Propos sur la Démolition (intentionnelle) / Conservation Musée Basque, 5 octobre 2021-5 octobre 2021, Bayonne.

Musée Basque, le mardi 5 octobre à 14:00

« Aujourdʼhui lʼon ne pourrait plus ni construire ni démolir les Halles de Baltard » se désolait François Barré, Ancien Directeur de lʼArchitecture et du Patrimoine, 1998. Comment sortir de cette impasse où nous conduit le « tout patrimoine“ dans sa triple extension chronologique, typologique, et géographique ? Le patrimoine dans la ville ou la ville comme patrimoine ? De même que lʼobjet utile devient muséal lorsqu’il perd sa fonction, peut-on dire que la ville historique devient muséale lorsquʼelle perd ses fonctions vitales et productives ? Si lʼon considère (F.Nieztche, M.Augé) que lʼoubli est aussi nécessaire que la mémoire, comment concilier mémoire, oubli et projet ? Sommes-nous contraints à la triste alternative qui obligerait à choisir entre lʼoubli pur et simple de lʼhistoire et le retour névrotique au passé ? Régis Debray, 1998. Où peut-on rêver d’une pratique mémorielle qui suscite et conditionne la création ? Qui fasse passer dans notre patrimoine le souffle de la vie ?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-05T14:00:00 2021-10-05T17:00:00