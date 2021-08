Orléans Église et crypte Saint-Laurent Loiret, Orléans De l’abbaye du Xe siècle, rempart protecteur d’Orléans, à l’église paroissiale du XXIe siècle Église et crypte Saint-Laurent Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

De l’abbaye du Xe siècle, rempart protecteur d’Orléans, à l’église paroissiale du XXIe siècle Église et crypte Saint-Laurent, 18 septembre 2021, Orléans. De l’abbaye du Xe siècle, rempart protecteur d’Orléans, à l’église paroissiale du XXIe siècle

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église et crypte Saint-Laurent Limitée à 20 personnes

Laissez-vous, pas à pas, pénétrer par l’atmosphère de cette petite église de quartier. Église et crypte Saint-Laurent 3 Place Saint-Laurent 45000 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Église et crypte Saint-Laurent Adresse 3 Place Saint-Laurent 45000 Orléans Ville Orléans lieuville Église et crypte Saint-Laurent Orléans