De la vocation à l’écriture : dans les coulisses du métier de compositeur | Rendez-vous musical avec David Lampel Médiathèque musicale de Paris (MMP) Paris, 15 septembre 2023, Paris.

Le vendredi 15 septembre 2023

de 19h00 à 20h30

.Tout public. gratuit

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la MMP se penche sur la partition et la notation musicale. Rencontre avec le compositeur David Lampel.

Né en Suède, formé en Suisse et installé en France, David Lampel

écrit pour le théâtre, le cinéma, la télévision et le concert. Il est

le fondateur et le directeur artistique du festival de musique

franco-suédois Les sons d’une nuit d’été/Sommarnattens toner, qui se

déroule en Suède et qui fête ses 20 ans cette année. Il enseigne

l’écriture et l’orchestration dans les conservatoires de la Ville de

Paris. Il est l’auteur d’un Manuel pratique d’harmonie (2001) et d’un

ouvrage intitulé Les instruments et l’orchestre, la musique

instrumentale à travers les siècles (2017).

Médiathèque musicale de Paris (MMP) 8 porte Saint Eustache 75001 Paris

Contact : https://parismmp.wixsite.com/mediathequemusicale/jep-2023 +33155807530 mmp@paris.fr https://parismmp.wixsite.com/mediathequemusicale/jep-2023

