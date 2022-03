De la ville médiévale à la ville classique Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: Dieppe

Seine-Maritime

De la ville médiévale à la ville classique Dieppe, 28 avril 2022, Dieppe. De la ville médiévale à la ville classique Dieppe

2022-04-28 – 2022-04-28

Dieppe Seine-Maritime Découvrez le centre historique de Dieppe à travers son architecture, depuis la ville à pans de bois cernée de fortifications médiévales jusqu’à la ville du XVIIIè siècle, dessinée par Vauban et l’ingénieur Ventabren, tous deux missionnés par Louis XIV. Découvrez le centre historique de Dieppe à travers son architecture, depuis la ville à pans de bois cernée de fortifications médiévales jusqu’à la ville du XVIIIè siècle, dessinée par Vauban et l’ingénieur Ventabren, tous deux missionnés par Louis… dvah@mairie-dieppe.fr +33 2 35 06 62 79 Découvrez le centre historique de Dieppe à travers son architecture, depuis la ville à pans de bois cernée de fortifications médiévales jusqu’à la ville du XVIIIè siècle, dessinée par Vauban et l’ingénieur Ventabren, tous deux missionnés par Louis XIV. Dieppe

