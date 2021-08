De la Vigne au Vin Libourne, 14 octobre 2021, Libourne.

De la Vigne au Vin 2021-10-14 10:30:00 – 2021-10-16 17:00:00

Libourne Gironde Libourne

EUR 25 Après une immersion à travers les cinq siècles d’histoire de Château de Sales, enfourchez votre vélo et plongez au cœur des vignes ! Découvrez les spécificités de notre terroir et de nos cépages, visitez notre cuvier et notre chai d’élevage et dégustez Château de Sales 2020 directement à la barrique. Terminez votre visite dans notre salle de réception par la dégustation commentée de nos deux vins dans le millésime 2017 : Château de Sales et Château Chantalouette.

Durée : 1h30

Tarifs : 25€ par personne

Château de Sales

