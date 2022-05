De la vigne au vin Cheilly-lès-Maranges, 11 juin 2022, Cheilly-lès-Maranges.

De la vigne au vin

2022-06-11 – 2022-06-12

Cheilly-lès-Maranges Saône-et-Loire

EUR 20 Les vignerons du Domaine Clos Saint Jean vous proposent une visite guidée de leur Domaine !

Petit domaine d’1ha3, exploité en agriculture Bio par les deux vignerons, ils vous emmèneront du Domaine en Land Rover découvrir leur parcelle de Santenay. Outre la beauté du lieu, le vigneron expliquera la Vigne, le climat, le terroir, le choix du Bio ! Retour ensuite au domaine pour découvrir la cuverie avec toujours les explications du vigneron et des documents adéquates du processus de transformation du raisin en vin. Enfin la visite se terminera par une dégustation en cave voûtée, d’un blanc AOP BOURGOGNE BIO et d’un rouge AOP SANTENAY EN CHARRON BIO !

Il sera demandé de réserver la visite et d’indiquer s’il y a des enfants de moins de 7 ans, soit par mail ou par téléphone indiqués ci-dessous.

La visite est au coût préférentiel de 20€ par personne et sera gratuite en cas d’achat d’un carton par personne de Bourgogne ou de Santenay !

MARIE.ODILE@CLOS-SAINT-JEAN.WINE +33 3 85 46 66 03 https://www.domaine-clos-saint-jean.com/

DOMAINE CLOS SAINT JEAN
8, PLACE DE LA MAIRIE
Cheilly-lès-Maranges

