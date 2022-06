De la vigne au verre – secret du vin d’Alsace Kaysersberg Vignoble, 19 juillet 2022, Kaysersberg Vignoble.

De la vigne au verre – secret du vin d’Alsace Kaysersberg Vignoble

2022-07-19 09:30:00 – 2022-07-19 11:30:00

Kaysersberg Vignoble 68240

Vous voulez tout savoir sur la philosophie du domaine ? Suivez-nous !

Notre vigneron, vous guide à travers ses parcelles de vignes, pour vous parler des valeurs qui font la richesse de ce domaine. La famille Schaetzel cultive la vigne et embouteille sa propre récolte depuis 1930. L’exploitation est labellisée AB et Biodynamique, elle s’étend sur 10 ha de vignes dont 5 ha de Grand Cru Schlossberg et 4 ha de Grand Cru Brand.

A l’issue de la visite de sa cave, une petite dégustation des vins du domaine vous est proposée en toute convivialité.

Découverte du vignoble, visite de cave et petite dégustation commentée en toute convivialité.

Vous voulez tout savoir sur la philosophie du domaine ? Suivez-nous !

Notre vigneron, vous guide à travers ses parcelles de vignes, pour vous parler des valeurs qui font la richesse de ce domaine. La famille Schaetzel cultive la vigne et embouteille sa propre récolte depuis 1930. L’exploitation est labellisée AB et Biodynamique, elle s’étend sur 10 ha de vignes dont 5 ha de Grand Cru Schlossberg et 4 ha de Grand Cru Brand.

A l’issue de la visite de sa cave, une petite dégustation des vins du domaine vous est proposée en toute convivialité.

Kaysersberg Vignoble

dernière mise à jour : 2022-05-19 par