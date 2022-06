De la vigne au verre – secret du vin d’Alsace Katzenthal Katzenthal Catégories d’évènement: 68230

Katzenthal

De la vigne au verre – secret du vin d’Alsace Katzenthal, 18 août 2022, Katzenthal. De la vigne au verre – secret du vin d’Alsace Katzenthal

2022-08-18 09:30:00 – 2022-08-18 11:30:00

Katzenthal 68230 Katzenthal Vous voulez mettre vos 5 sens en éveil ? Suivez-nous dans le vignoble ! Marie Spannagel, notre sémillante et dynamique vigneronne, vous entraîne à travers ses parcelles de vignes, pour vous parler de son métier, sa passion. L’histoire de la famille Spannagel s’écrit depuis 1598. Durant quatre siècles, ses ancêtres étaient au service de la vigne et du vin comme vigneron, gourmet, tonnelier. La visite de la cave s’achève par une petite dégustation commentée des vins du domaine dans une ambiance chaleureuse. Découverte du vignoble, visite de cave et petite dégustation commentée en toute convivialité. +33 3 89 78 22 78 Vous voulez mettre vos 5 sens en éveil ? Suivez-nous dans le vignoble ! Marie Spannagel, notre sémillante et dynamique vigneronne, vous entraîne à travers ses parcelles de vignes, pour vous parler de son métier, sa passion. L’histoire de la famille Spannagel s’écrit depuis 1598. Durant quatre siècles, ses ancêtres étaient au service de la vigne et du vin comme vigneron, gourmet, tonnelier. La visite de la cave s’achève par une petite dégustation commentée des vins du domaine dans une ambiance chaleureuse. Katzenthal

dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Catégories d’évènement: 68230, Katzenthal Autres Lieu Katzenthal Adresse Ville Katzenthal lieuville Katzenthal Departement 68230

Katzenthal Katzenthal 68230 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/katzenthal/

De la vigne au verre – secret du vin d’Alsace Katzenthal 2022-08-18 was last modified: by De la vigne au verre – secret du vin d’Alsace Katzenthal Katzenthal 18 août 2022 68230 Katzenthal

Katzenthal 68230