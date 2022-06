De la vigne au verre – secret du vin d’Alsace Ammerschwihr Ammerschwihr Catégories d’évènement: 68770

Ammerschwihr

De la vigne au verre – secret du vin d’Alsace Ammerschwihr, 9 août 2022, Ammerschwihr. De la vigne au verre – secret du vin d’Alsace Ammerschwihr

2022-08-09 09:30:00 – 2022-08-09 11:30:00

Ammerschwihr 68770 Vous désirez en savoir plus sur le vignoble alsacien ? Suivez-nous ! En compagnie de la pétillante Nathalie, découvrez les secrets des cépages d’Alsace au milieu des vignes séculaires du domaine. Les vins sont certifié Bio, leur devise est de travailler le vignoble dans le respect de la nature. Suivez-la ensuite dans la cave du domaine familial pour une dégustation de vin en toute convivialité. Découverte du vignoble, visite de cave et petite dégustation commentée en toute convivialité. Vous désirez en savoir plus sur le vignoble alsacien ? Suivez-nous ! En compagnie de la pétillante Nathalie, découvrez les secrets des cépages d’Alsace au milieu des vignes séculaires du domaine. Les vins sont certifié Bio, leur devise est de travailler le vignoble dans le respect de la nature. Suivez-la ensuite dans la cave du domaine familial pour une dégustation de vin en toute convivialité. Ammerschwihr

dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Catégories d’évènement: 68770, Ammerschwihr Autres Lieu Ammerschwihr Adresse Ville Ammerschwihr lieuville Ammerschwihr Departement 68770

Ammerschwihr Ammerschwihr 68770 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ammerschwihr/

De la vigne au verre – secret du vin d’Alsace Ammerschwihr 2022-08-09 was last modified: by De la vigne au verre – secret du vin d’Alsace Ammerschwihr Ammerschwihr 9 août 2022 68770 Ammerschwihr

Ammerschwihr 68770