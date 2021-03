Les Landes-Genusson Cité des Oiseaux Les Landes-Genusson De la vie dans la mare ! Cité des Oiseaux Les Landes-Genusson Catégorie d’évènement: Les Landes-Genusson

Cité des Oiseaux, le mardi 4 mai à 15:30

Sous la surface de la mare… ça s’agite ! Qui peut bien vivre dans ces points d’eau aux apparences insignifiantes? Prenez une épuisette, une boite loupe et partez à la découverte de ce petit peuple de l’eau. Des rencontres insolites vous attendent ! Proposé par le Département de la Vendée avec la Cicadelle. Durée : 1h30 Atelier en famille, adapté aux enfants de 3 à 6 ans. Prévoir des chaussures fermées et étanches (bottes) et des vêtements adaptés à la météo.

Gratuit, réservation obligatoire.

Cité des Oiseaux LES LANDES GENUSSON Les Landes-Genusson

2021-05-04T15:30:00 2021-05-04T17:00:00

