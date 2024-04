De la vibration à la découverte du Soi • Atelier-conférence Bibliothèque de La Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin, samedi 13 avril 2024.

En allégeant votre mental, la vibration éveille votre conscience à une compréhension plus large du fonctionnem… Samedi 13 avril, 14h00 Bibliothèque de La Ferté-Saint-Aubin Voir https://bibliotheque.lafertesaintaubin.fr/node/content/nid/417329

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T14:00:00+02:00 – 2024-04-13T15:30:00+02:00

Fin : 2024-04-13T14:00:00+02:00 – 2024-04-13T15:30:00+02:00

En allégeant votre mental, la vibration éveille votre conscience à une compréhension plus large du fonctionnement de l’être humain, de l’impact des croyances, des pensées, des émotions, des énergies sur vos vies au quotidien.

Comprendre ce que nous sommes, au-delà du corps physique, est la clé de votre libération !

Bibliothèque de La Ferté-Saint-Aubin 5 Rue Aristide Briand, La ferte-saint-aubin La ferte-saint-aubin [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 76 63 27 »}, {« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.lafertesaintaubin.fr/node/content/nid/417329 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque@lafertesaintaubin.fr »}]

Bibliothèque LFSA