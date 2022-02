De la Turquie à l’Irlande – Festival Eurofonik Centre Marcet / Nouveau Pavillon Bouguenais Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

De la Turquie à l’Irlande – Festival Eurofonik Centre Marcet / Nouveau Pavillon, 11 mars 2022, Bouguenais. 2022-03-11

Horaire : 20:30

Gratuit : non 4 € à 16 € BILLETTERIES : – eurofonik.fr- au 07 69 95 22 83 Création Eurofonik 2022. La création originale transeuropéenne d’Eurofonik est chaque année l’un des rendez-vous incontournables du festival. Après une semaine de travail au Nouveau Pavillon, des artistes venu·e·s des quatre coins de l’Europe proposent un concert unique, novateur, incarnant le visage des musiques trad’actuelles de demain. En 2022, Eurofonik accueille le groupe Seyyah, venu de Turquie et regardant également du côté des Balkans. Les cinq instrumentistes et la chanteuse rencontrent Claudia Schwab, violoniste autrichienne basée en Irlande, ainsi que le guitariste belge Florian De Schepper. Une traversée depuis la Méditerranée jusqu’aux rives de la Mer d’Irlande qui promet générosité et sincérité, au service d’une musique enthousiaste et virtuose. Dans le cadre du Festival Eurofonik, musiques des mondes d’Europe (10 au 20 mars 2022) Centre Marcet / Nouveau Pavillon adresse1} Bouguenais 44340

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Centre Marcet / Nouveau Pavillon Adresse Rue Célestin Freinet Ville Bouguenais lieuville Centre Marcet / Nouveau Pavillon Bouguenais Departement Loire-Atlantique

Centre Marcet / Nouveau Pavillon Bouguenais Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bouguenais/

De la Turquie à l’Irlande – Festival Eurofonik Centre Marcet / Nouveau Pavillon 2022-03-11 was last modified: by De la Turquie à l’Irlande – Festival Eurofonik Centre Marcet / Nouveau Pavillon Centre Marcet / Nouveau Pavillon 11 mars 2022 Centre Marcet / Nouveau Pavillon Bouguenais Nantes

Bouguenais Loire-Atlantique