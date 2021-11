DE LA TRANSE A L’EXTASE Toulouse, 17 décembre 2021, Toulouse.

DE LA TRANSE A L’EXTASE LE TAQUIN 23 Rue des Amidonniers Toulouse

2021-12-17 21:00:00 – 2021-12-17 LE TAQUIN 23 Rue des Amidonniers

Toulouse Haute-Garonne

5.4 EUR 5.4 Musique et transe s’associent volontiers, de tout temps et dans toutes les cultures, depuis les musiques Gnawa et vaudou jusqu’à Pink Floyd et Steve Reich en passant par l’afro beat, Sun Ra ou les compositions de John Coltrane.

Onze musiciens du collectif Troisième Face se retrouvent pour partager leurs cultures et leurs compositions dans une création éphémère concoctée pour « trans »figurer un soir la scène du Taquin.

Une création originale du collectif Troisième Face !

