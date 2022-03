DE LA TRANSE A L’EXTASE Le Taquin Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Création originale du Collectif Troisième Face : Musique et transe s’associent volontiers, de tout temps et dans toutes les cultures, depuis les musiques Gnawa et vaudou jusqu’à Pink Floyd et Steve Reich en passant par l’afro beat, Sun Ra ou les compositions de John Coltrane. Neuf musicien.nes du collectif Troisième Face se retrouvent pour partager leurs cultures et leurs compositions dans une création éphémère concoctée pour « trans »figurer un soir la scène du Taquin. Djana Stray : Chant Simon Charrier : Clarinette William Guyard : Saxophone Thierry Di Filippo : Oud Cyril Bernhard : Guitare Sylvain Rey : Piano Issa Souriant : Piano Youssef Ghazzal : Contrebasse Romain Choisy : Batterie

8/5 € – Concert debout

Concert "De La Transe à l'Extase" par le collectif Troisième Face en partenariat avec Le Taquin
Le Taquin 23 Rue des Amidonniers, 31000 Toulouse

