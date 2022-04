De la traite aux commémorations Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Entrée libre Une conférence animée par l’historien Arsène Francoeur Nganga, chercheur, anthropologue et écrivain, premier Africain ayant bénéficié d’une bourse de résidence de recherche d’une année à la prestigieuse John Carter Brown Librairy (qui fait partie de l’Université américaine éponyme) pour travailler sur la traite négrière entre l’Afrique centrale et la côte atlantique des États-Unis. Conférence proposée par KNK, en partenariat avec Métisse à Nantes et 2ML Narration. Dans le cadre du 10e anniversaire du Mémorial et la Commémoration nationale du 10-Mai Nantes Nord Nantes 44300

