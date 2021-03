Saint-Vaast-du-Val Saint-Vaast-du-Val Saint-Vaast-du-Val, Seine-Maritime De la traite à l’atelier gustatif ! Saint-Vaast-du-Val Catégories d’évènement: Saint-Vaast-du-Val

Dans le cadre du programme de visites expérientielles, l'Office de Tourisme vous propose de découvrir en petits groupes l'activité de la ferme du Petit Fumechon, de participer à la traite et à un atelier crêpe avec Edgar et Delphine, les propriétaires de la ferme. › RDV à 16h à la ferme du Petit Fumechon à Saint-Vaast-du-Val.

tourisme-auffay@terroirdecaux.net +33 2 35 34 13 26 http://www.quibervillesurmer-auffay-tourisme.com/

Détails Catégories d’évènement: Saint-Vaast-du-Val, Seine-Maritime Autres Lieu Saint-Vaast-du-Val Adresse Ferme du Petit Fumechon 345 Rue des Tisserands Ville Saint-Vaast-du-Val