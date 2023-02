Un Carnaval : 0% Carbone et 100% Récup ! De la Tour F, Cité Maurice Thorez à la Place du Bicentenaire en passant par la Poste Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Un Carnaval : 0% Carbone et 100% Récup ! Samedi 11 mars, 14h00 De la Tour F, Cité Maurice Thorez à la Place du Bicentenaire en passant par la Poste

Gratuit

Retrouvons-nous pour danser, chanter, nous maquiller ou encore nous déguiser. handicap moteur mi De la Tour F, Cité Maurice Thorez à la Place du Bicentenaire en passant par la Poste 33130 Begles Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine Nouveauté 2023 : le défilé partira de la Tour F de la Résidence Maurice-Thorez, pour rejoindre le rond-point de la Poste et arriver Place du Bicentenaire. De 14 h à 16 h : préparez-vous aux festivités, au pont de départ du défilé en plein coeur de Maurice-Thorez Stand maquillage animé par les habitants du quartier avec le Centre Social et Culturel l’Estey et le service Vie Culturelle. Animation avec des vélos rigolos de l’association Cycles et Manivelles.

Contribuez à la fresque des doléances avec le Conseil Municipal des Jeunes (vous pourrez aussi déposer vos doléances mercredi 1er mars au marché cours Victor Hugo et samedi 4 mars Place du 14 Juillet, au stand du Chasse-Chien)

Ateliers créatifs avec le Relais Petite Enfance : création instruments, bombes de graines… 16 h : Un défilé tout à pied…sans véhicules motorisés Participez à une déambulation carnavalesque entièrement créée à partir d'instruments et de costumes en matériaux récupérés en rejoignant l 'Orchestre des Poubelles Béglaises avec Slowfest.

Défilez avec La parade sauvage (une parade costumée et jalonnée d'interventions chorégraphiées proposée par la Compagnie Entresols accompagnée de la Watt'Ucada et des danseurs amateurs bénévoles.

Admirez Le Char Oiseau fabriqué à partir de matériaux recyclés par les habitants et l'association Récup'R.

Lancez des poèmes et des bombes de graines autour du char Les Petites Graines, du Jardin de l'Éphémère

Déambulez et participez au Carnabal proposé et préparé par La 11ème cellule et les habitants.

La Banda M3 de la Maison Municipale de la Musique et les Bogoss ambianceront la tête et la fin de cortège. À partir de 17h45 Place du Bicentenaire, le réquisitoire contre Monsieur Carnaval commencera. Orchestré par deux avocats et un juge, ils liront vos doléances récoltées, sous l'œil avisé de Monsieur Loyal, suivra la crémation de Monsieur Carnaval par la Compagnie Cramoisie.

Grand Bal Festi-Folk de clôture proposé par La 11ème cellule.

