Loiret Pithiviers-le-Vieil Loiret Centre-Val de Loire 10 EUR 10 Familles Présentation de la toison brute de mouton de différentes races.

Tri des fibres à filer ou à feutrer.

Lavage naturel à « l’eau de cendres de bois » (recette) .. Séchage au grand air.

Sur toison lavée.. cardage à l’ancienne..Peigne à carder..Planche à carder..cardeuse à

rouleaux. Initiation au filage de laine.. Du fuseau corse ou turc.. au rouet.

Filage ludique pour les enfants au tourniquet. Cet atelier vous fera découvrir l’art du fil de laine allant de la toison brute de mouton au filage afin d’obtenir une laine adaptée.

animation@roseraiedemorailles.com http://www.roseraiedemorailles.com/

