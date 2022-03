De la théâtralité du corps à l’expressivité de l’âme Centre 100 Rue Hoche, 13 mars 2022, Montreuil.

De la théâtralité du corps à l’expressivité de l’âme —————————————————- ### Un atelier qui invite à : L’esploration de soi, à l’écoute des nos élans intérieurs, sensations et images. La rencontre avec notre créateur intérieur, celui qui invente, compose et transforme. La création ensemble, à la découverte des objets, de l’espace, de l’ombre et de la lumière. Cette pratique nous permet de nous abandonner à l’instant présent. De laisser la place à ce qui émerge, à ce qui se manifeste, à la croisée de la danse, du théâtre, de la poésie, de la musique, et de l’imaginaire. **Les principes de la pratique :** Nous exprimer librement, sans jugement ni technique. Trouver chacun son expression unique, sa couleur, sa qualité. Danser ce que nous sommes. **Stage animé par Karem ORTIZ** Danseuse professionnelle diplômée de l’école National des Arts de Cuba. Master en Danse Thérapie à L’Université Paris Descartes et à la pratique « Danser, être dansé » de Véronique Pioch. Formée à l’esprit d’accompagnement par Bénédicte Pavelak dans les parcours « Transmettre » et « L’art du vivant », des traversées qui ouvrent à une perception profonde de l’être et du monde. **Informations pratiques :** Dimanche 13 mars 2022 14h – 18h / accueil à 13h30 Centre Hoche / salle polyvalente Adresse : 100 rue Hoche, 93100 Montreuil Métro Croix de Chavaux Participation : 40€ / 35€ Montreuillois et chômeurs

